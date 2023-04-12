Директор ЦРУ заявил о «крепком сотрудничестве» России и Китая

Россия и Китай установили «крепкое сотрудничество», но Пекин пока не решился поставлять Москве оружие, заявил директор разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс.

«Я считаю сотрудничество между Китаем и Россией под руководством Си Цзиньпина и Владимира Путина крепким. Визит Си Цзиньпина в Москву, состоявшийся несколько недель назад, также подчеркивает этот характер отношений», — цитирует РИА Новости Бернса.

При это он отметил, что по данным разведки, Пекин до сих пор не решился на поставку Москве вооружений и боеприпасов, в которых Россия сейчас якобы нуждается.

Бернс напомнил, что президент США Джо Байден и несколько европейских лидеров высказывались публично на тему последствий, которые постигнут Китай в случае таких поставок.

Также Бернс считает, что возможные попытки КНР отправить России оружие нивелируют какие-либо шансы Пекина сыграть роль посредника в урегулировании украинского конфликта.