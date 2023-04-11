Смартфон научили читать по губам

Ученые из Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН создали мобильное приложение, которое считывать речь пользователя в шумных местах по губам, сообщает пресс-служба научного учреждения.

Речь человека по губам распознается при помощи алгоритмов искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Разработка поможет повысить точность работы голосовых помощников в людных местах или при управлении тяжелой техникой.

В своей разработке исследователи применили метод двойного сбора данных по аналогии с человеческим восприятием — приложение собирает и звуковую форму речи, а также движения губ.

Отмечается, что во время тестирования приложения водителями шумных большегрузных автомобилей одной из логистических компаний в России точность распознавания достигала более 90%.