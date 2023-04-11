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Госдума запретила продажу вейпов несовершеннолетним

Источник:
Sibnet.ru
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Депутаты Госдумы сразу в трех чтениях приняли законопроект о запрете продажи несовершеннолетним всех видов вейпов, в том числе без содержания никотина.

Также законопроект предусматривает запрет розничной торговли «устройствами для потребления никотиносодержащей продукции» и их компонентами на ярмарках и выставках, дистанционно и через автоматы, а также «путем развозной и разносной торговли».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что закон принят для защиты здоровья детей, поскольку в жидкостях для вейпов содержатся тяжелые металлы, которые повышают риск развития злокачественных образований.

В 2020 году был принят закон о запрете продажи в общественных местах кальянов, вейпов и других устройств для курения несовершеннолетним. Вейпы и кальяны тогда были фактически приравнены к табачным изделиям, их курение в общественных местах ограничили.

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