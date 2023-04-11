Принят закон об электронных повестках и реестре военнообязанных

Госдума приняла в третьем чтении поправки в законодательство, которые вводят возможность оповещения призывников в электронном виде, единый реестр военнообязанных и ограничение на выезд за границу для уклонистов.

Первое нововведение касается повесток, теперь их будут вручать и в электронной форме, а не только лично или через работодателя, как сейчас. Юридическая сила у повесток, переданных любым из перечисленных путей, будет одинаковой.

Второе нововведение — единый реестр военнообязанных. Он будет содержать личные данные таких лиц, включая место проживания и военно-учетную специальность. Информация в реестр будет поступать с государственных ресурсов автоматически.

Третье нововведение — «обеспечительные меры» для тех военнообязанных, кто отказался получать повестку или уклоняется от призыва. В частности, таких граждан ждет ограничение на выезд за границу.