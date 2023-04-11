«Госуслуги» вернули функцию удаления учетной записи

Функция удаления профиля на портале «Госуслуги» снова стала доступна для пользователей, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Удалить профиль можно на сайте или через мобильное приложение.

Кнопку удаления учетной записи отключили 31 марта. Минцифры объяснило такое решение участившимися случаями взлома личных кабинетов пользователей. При этом у пользователей оставалась возможность удалить профиль при личном визите в МФЦ и подаче письменного заявления.

Позднее Шадаев уточнил, что исчезновение функции на «Госуслугах» никак не связано со слухами о якобы готовящейся мобилизации, на самом портале сохраняется функция отписки от сообщений госорганов.

С 1 марта 2023 года у пользователей портала появилась возможность использовать двухфакторную авторизацию для входа на госуслуги. Как ожидается, с 1 июня она станет обязательной.

Вторым фактором помимо пары логина и пароля будет обязательное использование SMS-кода либо кода, приходящего на указанную электронную почту. Кроме того, с 1 февраля заработала функция входа на госуслуги при помощи биометрических данных.