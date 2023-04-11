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Resident Evil Village лишилась защиты Denuvo

Источник:
Sibnet.ru
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Игра Resident Evil Village
Игра Resident Evil Village
Фото: © Capcom

Разработчики Resident Evil Village убрали из хоррора антипиратскую защиту Denuvo — через два года после официального релиза игры.

Это не первый случай, когда разработчики серии Resident Evil из студии Capcom со временем удаляют из своих игр Denuvo. Так, в 2019 и 2020 годах антипиратской защиты лишились ремейки второй и третьей частей. При этом Resident Evil 4 пока продается с Denuvo.

Resident Evil Village после выхода была защищена технологией Denuvo 11, однако через два месяца после релиза девушка-хакер под ником Empress взломала хоррор. Она также выяснила, что Denuvo значительно замедляет игру — взломанная версия работала стабильней.

Resident Evil Village является сюжетным продолжением Resident Evil 7: Biohazard. Пользователи Steam высоко оценили игру, проект также получил положительные отзывы критиков.

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