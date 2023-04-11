Windows 11 получила новый способ закрытия зависших программ

Зависающие программы в Windows регулярно доставляют пользователям неудобство — нередко они не реагируют на попытки принудительно закрыть их с помощью нажатия на крестик в верхнем правом углу окна приложения.

Даже использование комбинации клавиш Alt+F4 далеко не всегда помогает. Инсайдерская сборка Windows 11 получила новый способ принудительного закрытия зависшего софта — для этого достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши по значку приложения на панели задач.

После этого останется выбрать в выпадающем меню пункт «Завершить задачу». Пока опция активна у ограниченного круга пользователей тестовых версий операционной системы, являющихся участниками программы Windows Insider.

При этом новая функция пока отключена по умолчанию — чтобы ее активировать, необходимо зайти в меню «Конфиденциальность и защита», а затем перейти на вкладку «Для разработчиков». Microsoft пока не называет сроки появления опции у обычных пользователей Windows 11.