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Windows 11 получила новый способ закрытия зависших программ

Источник:
Tom's Hardware
199 0

Зависающие программы в Windows регулярно доставляют пользователям неудобство — нередко они не реагируют на попытки принудительно закрыть их с помощью нажатия на крестик в верхнем правом углу окна приложения.

Даже использование комбинации клавиш Alt+F4 далеко не всегда помогает. Инсайдерская сборка Windows 11 получила новый способ принудительного закрытия зависшего софта — для этого достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши по значку приложения на панели задач.

После этого останется выбрать в выпадающем меню пункт «Завершить задачу». Пока опция активна у ограниченного круга пользователей тестовых версий операционной системы, являющихся участниками программы Windows Insider.

При этом новая функция пока отключена по умолчанию — чтобы ее активировать, необходимо зайти в меню «Конфиденциальность и защита», а затем перейти на вкладку «Для разработчиков». Microsoft пока не называет сроки появления опции у обычных пользователей Windows 11.

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Топ комментариев

user_170529

А давайте сначала первую волну пересмотрим!

corrector

Зеля успешно выполняет квест - "как уничтожить 40 миллионную страну за 3 года"

GammiPluh

Рейтинг который заработали Байрактары в Армении просто был уничтожен русским ПВО

ball-n-wall

Начальство ест мясо, а мы капусту, а в среднем едим голубцы..