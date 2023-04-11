ХК «Сибирь» расстанется с главным тренером из-за неудачи в плей-офф

Хоккейный клуб «Сибирь» не будет продлевать контракт с главным тренером Андреем Мартемьяновым, так как два сезона у команды не было прогресса, сообщила пресс-служба команды.

«Сибирь» в этом сезоне заняла шестое место в конференции «Восток» и завершила выступление в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. Такой же результат был в прошлом году. Генеральный директор клуба Кирилл Фастовский оценил его как «неудовлетворительный».

Фастовский отметил «настоящую популярность главного тренера в спортивном медиапространстве, что, несомненно, способствовало повышению интереса к клубу».

Имя кандидата на место главного тренера новосибирской команды станет известно в ближайшее время.

Мартемьянов до «Сибири» тренировал екатеринбургский «Автомобилист», красноярский «Сокол», хабаровский «Амур».