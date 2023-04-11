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МИД Японии обвинил Россию в оккупации южных Курил

Источник:
ТАСС
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Остров Шикотан, входящий в состав южных Курил
Остров Шикотан, входящий в состав южных Курил
Фото: СтаниславС / CC BY-SA 4.0

Токио считает, что южная часть Курильских островов — это «исконные японские территории, на которые распространяется суверенитет Японии и которые сейчас находятся под незаконной оккупацией России», говорится ежегодном докладе по дипломатии японского МИД.

Проблема принадлежности этих территорий является «самым серьезным нерешенным вопросом японско-российских отношений», приводит ТАСС позицию японского внешнеполитического ведомства.

В МИД Японии в очередной раз подвергли критике решение Москвы прекратить переговоры с Токио по вопросу мирного договора из-за введения санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине.

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Власти Японии не употребляли термин «незаконная оккупация» в отношении Курил во время нахождения на посту премьер-министра Синдзо Абэ. Также такой фразы не было и в официальных документах.

Москва и Токио с середины прошлого века вели переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил.

После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, но Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов.


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