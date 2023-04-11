АвтоВАЗ испытал российскую ABS в Якутске

Российскую антиблокировочную систему тормозов (ABS) испытали в Якутске, сообщил руководитель проекта АвтоВАЗа Сергей Мохнаткин.

«Нам необходимы треки с высоким коэффициентом "снег-лед". Здесь (в Якутии) погодные условия еще позволяют это делать, поэтому мы сюда приехали с тем, чтобы продолжить зимние тесты», — сказал Мохнаткин в сюжете телеканала «Мир 24».

Вазовские специалисты вывели на тесты Lada Granta, Niva Legend и Niva Travel, автомобили провели в Якутске 10 дней.

Испытатели проверяли, как машины ведут себя при резком торможении, остановке и трогании с места на спуске и подъеме. По их словам, российская система не хуже импортной. Далее запланированы испытания автомобилей на сухом асфальте и смешанном покрытии.