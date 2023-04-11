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Траты на ЗОЖ составили треть зарплаты

Источник:
Sibnet.ru
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Фитнес
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Почти половина россиян тратит до трети зарплаты на поддержание здорового образа жизни, сообщается в исследовании «Альфа Страхования».

Опрошенные в основном ассоциируют тему ЗОЖ с правильным питанием и отказом от курения и алкоголя. Меньше респондентов выбрали регулярные занятия спортом, ведение активной жизни в целом и медитации.

Треть россиян считает, что придерживается принципов ЗОЖ — это занятия спортом и правильное питание. Однако 40% участников опроса хотели бы питаться лучше, но для них это слишком дорого, у 19% не хватает времени на нормальное приготовление еды.

Около трети опрошенных уделяют спорту два-три раза в неделю, столько же занимаются им нерегулярно, около 18% делают это ежедневно. Основная причина, по которой время на спорт ограничено, — высокая занятость. При этом каждый четвертый опрошенный не может преодолеть лень и начать заниматься больше.

Затраты на спорт скромные: половина участников исследования выделают 500-1 тысячу рублей на поддержание формы. 20% тратят от 1 до3 тысяч рублей. 2% выделяют более 10 тысяч рублей. Главная из главных статей расходов — абонемент в зал.

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Топ комментариев

user_170529

А давайте сначала первую волну пересмотрим!

GammiPluh

Рейтинг который заработали Байрактары в Армении просто был уничтожен русским ПВО

Asd10

Сейчас они веруют в святую Леопардину))) Безмозглые, че...

ball-n-wall

Начальство ест мясо, а мы капусту, а в среднем едим голубцы..