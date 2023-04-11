Банк России объяснил падение рубля

Ослабление рубля в первую очередь связано с сокращением выручки от экспорта и восстановлением импорта, сказал зампред Банка России Алексей Заботкин.

На прошлой неделе на биржевых торгах доллар подскакивал до 83 рублей, евро превышал отметку в 90 рублей, а юань — 12 рублей. В понедельник иностранные валюты тоже росли, но не драматично: доллар колебался возле отметки 82 рубля, евро — 89 рублей.

«Поступления экспортной выручки снизились, и это связано с тем, что экспортная выручка следует за объемами продаж и за ценой продаж с некоторым лагом. Потому что мы отгружаем товары сегодня, а экспортная выручка за них приходит через полтора, два или три месяца», — пояснил РИА Новости Заботкин.

По его словам, экспортная выручка начнет восстанавливаться после прохождения нижней точки, связанной с введением потолка цен на нефть. Но одновременно восстанавливается и импорт, что играет не в пользу рубля.

«В этих условиях, действительно, ослабление курса — это результат того, что мы сейчас проходим нижнюю точку с точки зрения поступления экспортной выручки из-за его проседания в начале года. Дальше динамика будет более гладкой», — отметил Заботкин.

В ближайшие месяцы ситуация с притоком валюты в Россию улучшится на фоне адаптации российской экономики и сырьевых экспортеров к внешним санкциям, прогнозируют аналитики «Финама».