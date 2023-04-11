Глава ВТБ предложил провести новую приватизацию в России

Глава ВТБ Андрей Костин предложил перезапустить процесс приватизации в России — это, по его мнению, должно обеспечить новую модель роста российской экономики.

Западные санкции разрушили несущие элементы экономики. Новую модель можно построить, начав с трех приоритетов — новые логистические коридоры, перезапуск целых отраслей промышленности и укрепление обороноспособности страны, написал Костин в авторской колонке для РБК.

«Где взять деньги? Три ответа на один вопрос: перезапуск приватизации, более смелое использование на цели развития финансовых резервов и государственного долга, перераспределение бюджетных средств в пользу трех вышеперечисленных приоритетов», — считает он.

Передача госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях — это инструмент, который ранее уже доказывал свою эффективность, отметил банкир. По его словам, за «последние годы частный сектор в России серьезно сдал свои позиции».

Костин уверен, что возобновление приватизации привлечет в бюджет средства на рыночных условиях, а также «даст мощный импульс расшивке тех "узких мест", где сегодня особенно важна готовность брать на себя риски, принимать быстрые и нешаблонные решения».