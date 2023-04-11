НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США усомнились в успехе наступления Украины

Источник:
Sibnet.ru
117 0

Американские власти сомневаются, что ожидаемое наступление Украины принесет серьезные результаты, следует из секретных документов. просочившихся в интернет.

Эта мнение расходится с заявлениями Белого дома о боеспособности украинских войск, что укрепит позиции тех, кто призывает к переговорам, пишет Washington Post.

По оценке разведки, проблемы с подготовкой войск, боеприпасами и техникой могут привести к тому, что вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут достичь поставленных Киевом целей — возврата территорий, отметило издание.

В секретных документах указывается, что стратегия Киева строится вокруг возвращения территорий на востоке с одновременным продвижением на юг в попытке «перерезать сухопутный мост России в Крым». 

Но выросший потенциал российской обороны и недостатки ВСУ могут поставить на этих планах крест, заключает WP.

Еще по теме
Лукашенко попросил у Шойгу гарантии безопасности Белоруссии
Пентагон приказал пилотам держаться подальше от Крыма
Украинский посол заявил об «ужасных потерях» ВСУ
Американский офицер предсказал Украине военную катастрофу
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Психолог нашла связь между нижним бельем и характером девушки
Паникующие вкладчики опустошили банки США
Российская армия устроила ВСУ «огненный ад» под Артемовском
Госдума предложила платить школьникам за пятерки
Обсуждение (0)
Картина дня
США усомнились в успехе наступления Украины
Набиуллина опровергла выплату пенсий только цифровыми рублями
Байден пойдет на второй президентский срок
Золотовалютные резервы Украины установили рекорд
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

Alhazred

Где это она опровергла? Так, жалобно мычала, что она не совсем в курсе. Но ты то я полагаю в генштабе...

MuCbE

Опровергла она сама.... АХаххах, ей сказали "ля, ща эти холопы из 404 разноются, скажите что все не так"...

GammiPluh

Рейтинг который заработали Байрактары в Армении просто был уничтожен русским ПВО

Asd10

Сейчас они веруют в святую Леопардину))) Безмозглые, че...