США усомнились в успехе наступления Украины

Американские власти сомневаются, что ожидаемое наступление Украины принесет серьезные результаты, следует из секретных документов. просочившихся в интернет.

Эта мнение расходится с заявлениями Белого дома о боеспособности украинских войск, что укрепит позиции тех, кто призывает к переговорам, пишет Washington Post.

По оценке разведки, проблемы с подготовкой войск, боеприпасами и техникой могут привести к тому, что вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут достичь поставленных Киевом целей — возврата территорий, отметило издание.

В секретных документах указывается, что стратегия Киева строится вокруг возвращения территорий на востоке с одновременным продвижением на юг в попытке «перерезать сухопутный мост России в Крым».

Но выросший потенциал российской обороны и недостатки ВСУ могут поставить на этих планах крест, заключает WP.