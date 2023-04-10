Байден пойдет на второй президентский срок

Президент США Джо Байден решил участвовать в выборах 2024 года в качестве кандидата от Демократической партии.

При этом американский лидер пока не будет делать официальное заявление об участии в выборах, передают американские телеканалы NBC News и CNN со ссылкой на источники в Белом доме. Ожидается, что публично Байден объявит об этом летом 2023 года.

В качестве причин молчания называются внимание к уголовному преследование экс-президента США Дональда Трампа от Республиканской партии и дебаты с республиканцами в Конгрессе по расходам бюджета на 2024 года.

Источники указывают, что задержка позволяет Байдену в случае непредвиденных обстоятельств сохранить возможность отказаться от выдвижения и поддержать другого кандидата от демократов.

Пока заявку на выдвижение в президенты от демократов подали племянник экс-президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший и писательница Марианна Уильямсон. От республиканцев — Дональд Трамп, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли и предприниматель Вивек Рамасвами.