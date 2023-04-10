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Байден пойдет на второй президентский срок

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Джо Байден решил участвовать в выборах 2024 года в качестве кандидата от Демократической партии.

При этом американский лидер пока не будет делать официальное заявление об участии в выборах, передают американские телеканалы NBC News и CNN со ссылкой на источники в Белом доме. Ожидается, что публично Байден объявит об этом летом 2023 года.

В качестве причин молчания называются внимание к уголовному преследование экс-президента США Дональда Трампа от Республиканской партии и дебаты с республиканцами в Конгрессе по расходам бюджета на 2024 года.

Источники указывают, что задержка позволяет Байдену в случае непредвиденных обстоятельств сохранить возможность отказаться от выдвижения и поддержать другого кандидата от демократов.

Пока заявку на выдвижение в президенты от демократов подали племянник экс-президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший и писательница Марианна Уильямсон. От республиканцев — Дональд Трамп, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли и предприниматель Вивек Рамасвами.

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Alhazred

Где это она опровергла? Так, жалобно мычала, что она не совсем в курсе. Но ты то я полагаю в генштабе...

GammiPluh

скоро уже будут говорить про "всего лишь миллион", а вы все про 10 тысяч миру рассказываете

GammiPluh

Все верно... по итогу Украина погибнет, ее растащат на части под разными предлогами

MuCbE

Опровергла она сама.... АХаххах, ей сказали "ля, ща эти холопы из 404 разноются, скажите что все не так"...