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Набиуллина опровергла выплату пенсий только цифровыми рублями

Источник:
РИА Новости
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Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Заявления о выплате пенсий только в цифровых рублях — абсолютная неправда, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления в Госдуме.

«Цифровой рубль ничего не отменяет и не заменяет, он дополняет. Это еще один из способов расчета»,— сказала Набиуллина, комментируя скорое появление новой формы национальной валюты.

Газета «Известия» ранее написала, что некоторым пенсионерам начнут выплачивать пенсии в цифровых рублях. Как отмечало издание, нововведение затронет клиентов 13 пилотных банков, которые участвуют в эксперименте.

Депутаты Госдумы 16 марта одобрили в первом чтении закон о цифровом рубле. Документ наделяет Банк России полномочиями по созданию и управлению инфраструктурой для функционирования валюты. Цифровой рубль должен войти в потребительский оборот к 2030 году.

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