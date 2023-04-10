Набиуллина опровергла выплату пенсий только цифровыми рублями

Заявления о выплате пенсий только в цифровых рублях — абсолютная неправда, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления в Госдуме.

«Цифровой рубль ничего не отменяет и не заменяет, он дополняет. Это еще один из способов расчета»,— сказала Набиуллина, комментируя скорое появление новой формы национальной валюты.

Газета «Известия» ранее написала, что некоторым пенсионерам начнут выплачивать пенсии в цифровых рублях. Как отмечало издание, нововведение затронет клиентов 13 пилотных банков, которые участвуют в эксперименте.

Депутаты Госдумы 16 марта одобрили в первом чтении закон о цифровом рубле. Документ наделяет Банк России полномочиями по созданию и управлению инфраструктурой для функционирования валюты. Цифровой рубль должен войти в потребительский оборот к 2030 году.