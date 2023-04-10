Подсчитана средняя зарплата россиянина

Средняя зарплата в России по итогам января — марта 2023 года составила 53 096 рублей в месяц, следует из результатов исследования «Авито Работа».

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года средняя зарплата выросла на 24,9%, пишет «Коммерсант». Выше всего средняя зарплата в Москве (65 544 рубля), Санкт-Петербурге (57 655 рублей) и Самаре (54 651 рубль).

При этом самые высокие зарплаты работодатели предлагают соискателям в автомобильном бизнесе (65 465 рублей), транспорте и логистике (61 652 рубля), а также строительстве (59 806 рублей).

За последние пять лет реальные зарплаты россиян выросли на 22,1%, сообщила ранее вице-премьер Татьяна Голикова. Однако, если оценивать динамику по сравнению с 2021 годом, в 2022 году реальная среднемесячная заработная плата снизилась на 1%.