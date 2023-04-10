Горностая разоблачили в девятом выпуске «Маски»

Жюри шоу «Маска» единогласно проголосовало за то, чтобы разоблачить Горностая. Скрывавшаяся под ним звезда сильно расстроилась.

В номинацию в девятом выпуске «Маски» попали Горностай, Пудель и Хомяк.

Зрители спасли Хомяка, а жюри оставило в шоу Пуделя, хотя очень впечатлилось, как Горностай исполнил песню «Улетай на крыльях ветра».

Валерия сначала предположила, что за Горностаем скрывается Екатерина Скулкина, а Алексею Воробьеву показалось, что перед ним Дмитрий Дюжев. Но к концу выпуска все члены решили, что под маской Диана Анкудинова, и не ошиблись.

«Ты — талантливый артист, но мне уже три-четыре программы понятно, кто под маской», — отметил Филипп Киркоров.

«Я расстроилась, потому что я очень люблю Горностая, потому что я очень хочу видеть эти глаза. Каждый раз, когда я приходила, мы с ним разговаривали, как мы будем делать номер», — поделилась Диана, с трудом сдерживая слезы.

Диана Анкудинова — победительница шоу «Ты супер!» и проекта «Шоумаскгоон» на телеканале НТВ.