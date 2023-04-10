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Горностая разоблачили в девятом выпуске «Маски»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Маска»

Жюри шоу «Маска» единогласно проголосовало за то, чтобы разоблачить Горностая. Скрывавшаяся под ним звезда сильно расстроилась.

В номинацию в девятом выпуске «Маски» попали Горностай, Пудель и Хомяк.

Зрители спасли Хомяка, а жюри оставило в шоу Пуделя, хотя очень впечатлилось, как Горностай исполнил песню «Улетай на крыльях ветра».

Валерия сначала предположила, что за Горностаем скрывается Екатерина Скулкина, а Алексею Воробьеву показалось, что перед ним Дмитрий Дюжев. Но к концу выпуска все члены решили, что под маской Диана Анкудинова, и не ошиблись.

«Ты — талантливый артист, но мне уже три-четыре программы понятно, кто под маской», — отметил Филипп Киркоров.

«Я расстроилась, потому что я очень люблю Горностая, потому что я очень хочу видеть эти глаза. Каждый раз, когда я приходила, мы с ним разговаривали, как мы будем делать номер», — поделилась Диана, с трудом сдерживая слезы.

Диана Анкудинова — победительница шоу «Ты супер!» и проекта «Шоумаскгоон» на телеканале НТВ.

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Топ комментариев

Alhazred

Где это она опровергла? Так, жалобно мычала, что она не совсем в курсе. Но ты то я полагаю в генштабе...

GammiPluh

скоро уже будут говорить про "всего лишь миллион", а вы все про 10 тысяч миру рассказываете

GammiPluh

Все верно... по итогу Украина погибнет, ее растащат на части под разными предлогами

MuCbE

Опровергла она сама.... АХаххах, ей сказали "ля, ща эти холопы из 404 разноются, скажите что все не так"...