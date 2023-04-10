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Кремль исключил отмену Парада Победы на Красной площади

Источник:
ТАСС
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Подготовка к Параду Победы на Красной площади проходит в обычном режиме, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, отменять мероприятие не планируется.

Песков при этом пояснил, что в российских регионах решение по празднованию Победы в Великой Отечественной войне будут принимать губернаторы исходя из соображений безопасности.

«Это прерогатива глав регионов. Естественно, они принимают соответствующие решения исходя из интересов обеспечения безопасности граждан. Это главный и единственный приоритет», — отметил Песков.

Ранее стало известно, что традиционный парад Победы в этом году не будут проводить в Курске и Белгороде. Так, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил это нежеланием «провоцировать противника».

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Политика #Россия
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Топ комментариев

Alhazred

Где это она опровергла? Так, жалобно мычала, что она не совсем в курсе. Но ты то я полагаю в генштабе...

GammiPluh

скоро уже будут говорить про "всего лишь миллион", а вы все про 10 тысяч миру рассказываете

GammiPluh

Все верно... по итогу Украина погибнет, ее растащат на части под разными предлогами

MuCbE

Опровергла она сама.... АХаххах, ей сказали "ля, ща эти холопы из 404 разноются, скажите что все не так"...