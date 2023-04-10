Кремль исключил отмену Парада Победы на Красной площади

Подготовка к Параду Победы на Красной площади проходит в обычном режиме, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, отменять мероприятие не планируется.

Песков при этом пояснил, что в российских регионах решение по празднованию Победы в Великой Отечественной войне будут принимать губернаторы исходя из соображений безопасности.

«Это прерогатива глав регионов. Естественно, они принимают соответствующие решения исходя из интересов обеспечения безопасности граждан. Это главный и единственный приоритет», — отметил Песков.

Ранее стало известно, что традиционный парад Победы в этом году не будут проводить в Курске и Белгороде. Так, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил это нежеланием «провоцировать противника».