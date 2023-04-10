Microsoft прекратила гарантийное обслуживание Xbox в России

Microsoft прекратила гарантийное обслуживание консолей Xbox в России, сообщает техническая поддержка компании.

«Гарантийное обслуживание консолей, в том числе ввезенных в РФ официально, более недоступно из-за текущей ситуации. Рекомендуем владельцам приставок обращаться в магазин, где они приобретались», — цитирует заявление техподдержки газета «Известия».

Один из пользователей заполнил заявку на гарантийный ремонт консоли на сайте компании, однако ему пришел ответ, что «вариантов доступного обслуживания нет», после владельцу Xbox предложили способы самостоятельной починки: «встряхнуть пыль и перезагрузить девайс».

Юристы уже посоветовали владельцам Xbox обратиться в Роспотребнадзор, отметив, что на сайте Microsoft Россия до сих пор числится в списке стран, где проводится гарантийное обслуживание устройств.