Лукашенко попросил у Шойгу гарантии безопасности Белоруссии

Россия должна гарантировать, что будет защищать Белоруссию как собственную территорию в случае агрессии, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

«Это звучало на переговорах (президентов Белоруссии и России) так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны (гарантии) безопасности», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По его словам, эта тема специально поднималась на переговорах с Владимиром Путиным. «Он абсолютно меня поддержал по всем направлениям. И, говорит, нам надо проревизировать все наши договоры и соглашения — Беларуси и России, — посмотреть, какой нормативный правовой акт межгосударственного характера надо принять сейчас, чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси», — добавил Лукашенко.

Белорусский лидер констатировал, что западные страны не выполняют договоренности в рамках Будапештского меморандума, когда они дали гарантии безопасности республике в обмен на вывод ядерного оружия.