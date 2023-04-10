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«Спартак» сыграет в Кубке России с главной сенсацией турнира

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФК «Акроном»

Состоялась жеребьевка второго полуфинального этапа «Пути регионов» в футбольном Кубке России. Действующий чемпион, московский «Спартак», сыграет с главной сенсацией турнира — «Акроном» из Тольятти.

К началу апреля в кубковом соревновании осталось лишь шестеро участников: двое на «Пути РПЛ», четверо — на «Пути регионов». Жребий подарил интересные пары во втором полуфинальном раунде «Пути регионов», сообщает сайт Betonmobile.ru.

Действующий обладатель Кубка России — московский «Спартак», не сумевший продолжить свое шествие по «верхней сетке» соревнований, — схлестнется с главной сенсацией нынешнего розыгрыша — «Акроном» из Тольятти. Соперник «красно-белых» до этого уже выбил три подряд клуба из Москвы: «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо». Так что отдавать заранее победу «спартаковцам» в грядущей битве точно не стоит.

Во второй паре полуфиналов «Пути регионов» сойдутся «Краснодар» и «Крылья Советов». Следить за результатом этого противостояния, как и за другими поединками в российском клубном футболе, можно с помощью удобного матч-центра. Там же будет доступен результат еще одного кубкового противостояния между двумя наиболее успешными командами «Пути РПЛ» — московским ЦСКА и «Уралом» из Екатеринбурга.

Согласно новому формату Кубка России, ЦСКА и «Урал» проведут два матча на поле каждого из оппонентов, и проигравший в этой паре не вылетит из турнира, а получит еще один шанс проявиться себя в «Пути регионов». 

В «нижней сетке» «Спартак», «Акрон», «Краснодар» и «Крылья Советов» 
сыграют лишь один раз. Проигравшие окончательно распрощаются с надеждами на завоевание трофея.

Столичный «Спартак» — действующий обладатель Кубка России. Он завоевал почетный приз, победив другого представителя Москвы, «Динамо», со счетом 2:1.

Суперфинал нового, обновленного розыгрыша национального кубка примет легендарная московская арена «Лужники». Предположительно, этот матч состоится 11 июня.

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