Дефицит юаней образовался в России

Российские банки столкнулись с проблемой дефицита самой популярной сейчас валюты на Московской бирже — китайских юаней.

После введения санкций против России в 2022 году юань стал быстро набирать обороты на отечественном валютном рынке. Если в конце прошлого года «китаец» был лидером по объему торгов на Мосбирже только в отдельные дни, то по итогам февраля 2023 года он занял общее первое место.

«Нехватка текущей ликвидности в юанях — следствие локальных причин, но порожденных фундаментальными факторами. Происходит общий стратегический поворот в сторону более масштабного использования китайской валюты в связи с "поворотом на восток" внешнеэкономической деятельности из-за санкций Запада», — пояснил «Известиям» аналитик TeleTrade Владимир Ковалев.

По его словам, увеличивается оборот товаров и услуг с Поднебесной и, соответственно, использование китайской валюты. Она призвана повысить свою роль и в расчетах с третьими странами.

Но, перенастройка совершается во многом «с колес», без устоявшихся и надежно прогнозируемых масштабов, рынок проходит становление. Поэтому на нем в определенные моменты может ощущаться недостаток такой специфической ликвидности, отметил Ковалев.