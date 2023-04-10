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Дефицит юаней образовался в России

Источник:
«Известиям»
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Фото: Бесплатный фотобанк / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Российские банки столкнулись с проблемой дефицита самой популярной сейчас валюты на Московской бирже — китайских юаней.

После введения санкций против России в 2022 году юань стал быстро набирать обороты на отечественном валютном рынке. Если в конце прошлого года «китаец» был лидером по объему торгов на Мосбирже только в отдельные дни, то по итогам февраля 2023 года он занял общее первое место.

«Нехватка текущей ликвидности в юанях — следствие локальных причин, но порожденных фундаментальными факторами. Происходит общий стратегический поворот в сторону более масштабного использования китайской валюты в связи с "поворотом на восток" внешнеэкономической деятельности из-за санкций Запада», — пояснил «Известиям» аналитик TeleTrade Владимир Ковалев.

По его словам, увеличивается оборот товаров и услуг с Поднебесной и, соответственно, использование китайской валюты. Она призвана повысить свою роль и в расчетах с третьими странами.

Но, перенастройка совершается во многом «с колес», без устоявшихся и надежно прогнозируемых масштабов, рынок проходит становление. Поэтому на нем в определенные моменты может ощущаться недостаток такой специфической ликвидности, отметил Ковалев.

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Топ комментариев

Alhazred

Где это она опровергла? Так, жалобно мычала, что она не совсем в курсе. Но ты то я полагаю в генштабе...

GammiPluh

скоро уже будут говорить про "всего лишь миллион", а вы все про 10 тысяч миру рассказываете

GammiPluh

Все верно... по итогу Украина погибнет, ее растащат на части под разными предлогами

MuCbE

Опровергла она сама.... АХаххах, ей сказали "ля, ща эти холопы из 404 разноются, скажите что все не так"...