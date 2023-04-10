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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Курск и Белгород отменили парады на 9 мая

Источник:
РБК
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Парад победы 2022
Фото: © Sibnet.ru

Курск из соображений безопасности не будет проводить парад на 9 мая. Ранее такое же решение приняли и власти Белгорода.

Оперштаб Курской области усилил антитеррористические меры. «Мы решили, что 9 мая военный парад проводиться не будет. Что касается акции "Бессмертный полк", чуть позже мы дополнительно сообщим, в каком формате и где он будет проходить», — приводит РБК заявление губернатора региона Романа Старовойта.

Ранее парад также отменили в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков объяснял это нежеланием «провоцировать противника». «Парада не будет, для того чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода», — сказал он.

Граничащие с Украиной территории Курской, Белгородской и Брянской областей регулярно подвергаются обстрелам.

В Москве парад Победы 9 мая состоится по плану, но на нем будут приняты усиленные меры безопасности, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 



Тема: Военная операция на Украине
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