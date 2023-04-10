Эксперт спрогнозировал цену «Москвича 6»

Стоимость лифтбека «Москвич 6» может составить от 1,9 до 2,2 миллиона рублей, сообщил автоэксперт Алексей Тузов.

«Москвич 6» может занять нишу ушедших западных и японских моделей в массовом сегменте. Он будет конкурировать с Toyota Corolla, Skoda Octavia, Kia Cerato, Volkswagen Bora, сказал Тузов журналу «За рулем».

Фото: © «Москвич»

«Москвич» называет шестую модель «седаном С-класса с выразительным дизайном». Продажи начнутся во второй половине года.

Характеристики модели следующие: длина — 4,78 метра, ширина — 1,82 метра, высота — 1,492 метра, колесная база — 2,77 метра. Оснащается цифровой приборной панелью с дисплеем диагональю 10,4 дюйма, функцией автоматического складывания боковых зеркал, камерой с обзором на 360 градусов и электроприводом двери багажника.