НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Эксперт спрогнозировал цену «Москвича 6»

Источник:
Sibnet.ru
451 1

Стоимость лифтбека «Москвич 6» может составить от 1,9 до 2,2 миллиона рублей, сообщил автоэксперт Алексей Тузов.

«Москвич 6» может занять нишу ушедших западных и японских моделей в массовом сегменте. Он будет конкурировать с Toyota Corolla, Skoda Octavia, Kia Cerato, Volkswagen Bora, сказал Тузов журналу «За рулем».

«Москвич 6»
Фото: © «Москвич»

«Москвич» называет шестую модель «седаном С-класса с выразительным дизайном». Продажи начнутся во второй половине года.

Характеристики модели следующие: длина — 4,78 метра, ширина — 1,82 метра, высота — 1,492 метра, колесная база — 2,77 метра. Оснащается цифровой приборной панелью с дисплеем диагональю 10,4 дюйма, функцией автоматического складывания боковых зеркал, камерой с обзором на 360 градусов и электроприводом двери багажника.

Тема: Русские машины
Продажи «Москвича» взлетели в несколько раз
Новые грузовики КамАЗа станут конкурентами «Газели»
Представлен седан «Москвич-6»
ChatGPT дал свое определение «членовозам»
смотреть все
Авто #Автопром #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Самое популярное
Паникующие вкладчики опустошили банки США
Российская армия устроила ВСУ «огненный ад» под Артемовском
Зеленский выдвинул невозможное условие мира
Госдума подготовила законопроект о выходных с 1 по 9 мая
Обсуждение (1)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как язык тела выдает вруна
Подчинить время: самый простой способ планирования
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Магические цвета 2023 года по славянскому календарю
Три, девять и 40 дней: что едят на поминках
Все статьи
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
42
Украина проведет тотальную мобилизацию ради нового наступления
37
Группы охотников на западные танки появились в российской армии
33
Советник Зеленского пообещал искоренить в Крыму «все русское»
28
Лавров определил цель Запада после «покорения России»
28
Американский офицер предсказал Украине военную катастрофу