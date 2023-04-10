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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США уличили в слежке за Зеленским

Источник:
РИА Новости
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Попавшие в Сеть американские секретные документы показали, что Соединенные Штаты шпионили за президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Один документ раскрывает, что США шпионили за Зеленским», — сообщил телеканал CNN. Источник, близкий к Зеленскому, заявил, что не удивился этой ситуации и назвал ее «ожидаемой», приводит РИА Новости материал канала.

По мнению CNN, полученные разведданные могут объяснить публичные заявления США о нежелании предоставлять Украине оружие дальнего радиуса действия из-за опасений, что Зеленский использует его для ударов по объектам внутри России.

В четверг, 6 апреля СМИ сообщили об утечке секретных разведывательных документов. В них описывается состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению.

Ранее стало известно о публикации новой порции документов. В интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Пентагон начал расследование инцидента.

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