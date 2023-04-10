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Параллельный импорт натолкнулся на нехватку складов в СНГ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Cayco / CC BY 3.0

Количество запросов российских компаний на склады в странах бывшего СССР увеличилось вдвое, сообщили аналитики агентства недвижимости NF Group.

Интерес к рынкам СНГ начал резко расти в прошлом году, когда потребовалось налаживать логистические цепочки для параллельного импорта в Россию. Но из-за роста спроса в Армении, Грузии, Казахстане, Киргизии и Таджикистане свободных складских площадей почти не осталось, рассказал «Коммерсанту» партнер NF Group Константин Фомиченко.

По его словам, в странах СНГ не так много подготовленных к застройке площадок под склады. Там также нет профессиональных девелоперов складских помещений, потому проблему решать будут российские специалисты и застройщики.

Параллельный импорт — это ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя. Продавцам не нужно их разрешение, поскольку после покупки товар можно продавать где угодно.

В конце марта правительство России разрешило ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства. По данным Федеральной таможенной службы, к декабрю прошлого года объем параллельного импорта превысил 20 миллиардов долларов.

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Топ комментариев

GammiPluh

скоро уже будут говорить про "всего лишь миллион", а вы все про 10 тысяч миру рассказываете

Alhazred

Где это она опровергла? Так, жалобно мычала, что она не совсем в курсе. Но ты то я полагаю в генштабе...

GammiPluh

Все верно... по итогу Украина погибнет, ее растащат на части под разными предлогами

MuCbE

Опровергла она сама.... АХаххах, ей сказали "ля, ща эти холопы из 404 разноются, скажите что все не так"...