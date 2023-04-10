Параллельный импорт натолкнулся на нехватку складов в СНГ

Количество запросов российских компаний на склады в странах бывшего СССР увеличилось вдвое, сообщили аналитики агентства недвижимости NF Group.

Интерес к рынкам СНГ начал резко расти в прошлом году, когда потребовалось налаживать логистические цепочки для параллельного импорта в Россию. Но из-за роста спроса в Армении, Грузии, Казахстане, Киргизии и Таджикистане свободных складских площадей почти не осталось, рассказал «Коммерсанту» партнер NF Group Константин Фомиченко.

По его словам, в странах СНГ не так много подготовленных к застройке площадок под склады. Там также нет профессиональных девелоперов складских помещений, потому проблему решать будут российские специалисты и застройщики.

Параллельный импорт — это ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя. Продавцам не нужно их разрешение, поскольку после покупки товар можно продавать где угодно.

В конце марта правительство России разрешило ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства. По данным Федеральной таможенной службы, к декабрю прошлого года объем параллельного импорта превысил 20 миллиардов долларов.