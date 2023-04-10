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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская ПВО уничтожила более 100 украинских «Байрактаров»

Источник:
РИА Новости
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Российская ПВО с начала специальной военной операции (СВО) уничтожила более 100 турецких беспилотников «Байрактар», состоящих на вооружении украинской армии, сообщил заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин.

«Сразу отмечу, что принципиальных различий в борьбе с беспилотниками стратегического уровня типа американских Global Hawk (RQ-4) и Reaper (MQ-9) или оперативно-тактическими турецкими "Байрактарами-ТБ" по сравнению с противодействием современной пилотируемой авиации практически нет», — цитирует РИА Новости Демина.

Туруцкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, состоящий на вооружении ВСУ
Туруцкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, состоящий на вооружении ВСУ
Фото: Ministry of Defence of Ukraine / CC BY 4.0

По его словам, «об этом красноречиво свидетельствует уничтожение более 100 из поставленных Украине "Байрактаров" за весь период СВО». 

В 2018-2020 годах Украина закупала у Турции ударные дроны TB2 Bayraktar. С конца 2021 года Киев по соглашению с Анкарой начал собственное производство этого беспилотника.

Широкую известность Bayraktar TB2 приобрел в ходе карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном в 2020 году. Украинские военные учли этот успех и понадеялись на «Байрактары» в конфликте с Россией. Эта надежда не оправдалась.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

GammiPluh

скоро уже будут говорить про "всего лишь миллион", а вы все про 10 тысяч миру рассказываете

Alhazred

Где это она опровергла? Так, жалобно мычала, что она не совсем в курсе. Но ты то я полагаю в генштабе...

GammiPluh

Все верно... по итогу Украина погибнет, ее растащат на части под разными предлогами

MuCbE

Опровергла она сама.... АХаххах, ей сказали "ля, ща эти холопы из 404 разноются, скажите что все не так"...