Российская ПВО уничтожила более 100 украинских «Байрактаров»

Российская ПВО с начала специальной военной операции (СВО) уничтожила более 100 турецких беспилотников «Байрактар», состоящих на вооружении украинской армии, сообщил заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин.

«Сразу отмечу, что принципиальных различий в борьбе с беспилотниками стратегического уровня типа американских Global Hawk (RQ-4) и Reaper (MQ-9) или оперативно-тактическими турецкими "Байрактарами-ТБ" по сравнению с противодействием современной пилотируемой авиации практически нет», — цитирует РИА Новости Демина.

По его словам, «об этом красноречиво свидетельствует уничтожение более 100 из поставленных Украине "Байрактаров" за весь период СВО».

В 2018-2020 годах Украина закупала у Турции ударные дроны TB2 Bayraktar. С конца 2021 года Киев по соглашению с Анкарой начал собственное производство этого беспилотника.

Широкую известность Bayraktar TB2 приобрел в ходе карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном в 2020 году. Украинские военные учли этот успех и понадеялись на «Байрактары» в конфликте с Россией. Эта надежда не оправдалась.