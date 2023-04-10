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Депутаты призвали ввести лицензии для «инфоцыган»

Источник:
«Известия»
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Депутаты Госдумы предложили ввести лицензии для блогеров, продающих свои бизнес-тренинги в интернете, говорится в обращении, направленном председателю российского правительства Михаилу Мишустину.

По словам депутатов, жертвами недобросовестных организаторов тренингов регулярно становятся сотни тысяч россиян, а сфера их деятельности в России сейчас никак не регулируется, поэтому привлечь к ответственности их невозможно.

В российском медиапространстве этот феномен даже получил отдельное название — «инфоцыганство», приводят «Известия» текст обращения. 

Депутаты предложили Мишустину, ввести лицензирование такой деятельности, создать федеральный реестр недобросовестных организаторов тренингов, а также определить орган исполнительной власти, который будет модерировать их работу.

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Жизнь #Законы
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