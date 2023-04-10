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Подготовлено смягчение наказания за отсутствие документов на авто

Источник:
Sibnet.ru
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ЛДПР предложила смягчить наказание за отсутствие документов на автомобиль, документ представил замруководителя фракции Ярослав Нилов в телеграм-канале. Сейчас машину могут задержать и отправить на штрафстоянку.

Депутаты предложили задерживать машину при отсутствии документов на нее у водителя в том случае, если она числится в угоне.

«Очевидно, что отсутствие у водителя при себе документов на транспортное средство, если таковые фактически есть, никак не влияет на безопасность дорожного движения», — подчеркивается в пояснительных материалах к закону.

По действующему законодательству, водителю, управляющему автомобилем без документов, предусмотренных ПДД, могут вынести предупреждение или оштрафовать на 500 рублей. Также это нарушение является основанием для задержания транспортного средства (статья КоАП 27.13).

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Топ комментариев

GammiPluh

скоро уже будут говорить про "всего лишь миллион", а вы все про 10 тысяч миру рассказываете

Alhazred

Где это она опровергла? Так, жалобно мычала, что она не совсем в курсе. Но ты то я полагаю в генштабе...

GammiPluh

Все верно... по итогу Украина погибнет, ее растащат на части под разными предлогами

MuCbE

Опровергла она сама.... АХаххах, ей сказали "ля, ща эти холопы из 404 разноются, скажите что все не так"...