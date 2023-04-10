Подготовлено смягчение наказания за отсутствие документов на авто

ЛДПР предложила смягчить наказание за отсутствие документов на автомобиль, документ представил замруководителя фракции Ярослав Нилов в телеграм-канале. Сейчас машину могут задержать и отправить на штрафстоянку.

Депутаты предложили задерживать машину при отсутствии документов на нее у водителя в том случае, если она числится в угоне.

«Очевидно, что отсутствие у водителя при себе документов на транспортное средство, если таковые фактически есть, никак не влияет на безопасность дорожного движения», — подчеркивается в пояснительных материалах к закону.

По действующему законодательству, водителю, управляющему автомобилем без документов, предусмотренных ПДД, могут вынести предупреждение или оштрафовать на 500 рублей. Также это нарушение является основанием для задержания транспортного средства (статья КоАП 27.13).