Макрон предложил европейцам «проснуться» и думать о своих интересах

Европейцам необходимо «проснуться» и подумать о своих интересах, Европа не должна адаптироваться к повестке дня других стран во всем мире, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Стратегическая автономия должна стать главным для Европы. Мы не хотим зависеть от других в критических вопросах», — сказал Макрон в интервью Les Echos.

По его мнению, Европа должна усилить оборонную промышленность и работать над возобновляемыми источниками энергии, чтобы меньше зависеть от США.

Президент Франции считает, что стратегическая автономия имеет решающее значение, чтобы европейские государства не превратились в «вассалов». Наоборот, Европа может быть «третьим полюсом» в противостоянии США и Китая.