НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Макрон предложил европейцам «проснуться» и думать о своих интересах

Источник:
Sibnet.ru
907 12

Европейцам необходимо «проснуться» и подумать о своих интересах, Европа не должна адаптироваться к повестке дня других стран во всем мире, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Стратегическая автономия должна стать главным для Европы. Мы не хотим зависеть от других в критических вопросах», — сказал Макрон в интервью Les Echos.

По его мнению, Европа должна усилить оборонную промышленность и работать над возобновляемыми источниками энергии, чтобы меньше зависеть от США.

Президент Франции считает, что стратегическая автономия имеет решающее значение, чтобы европейские государства не превратились в «вассалов». Наоборот, Европа может быть «третьим полюсом» в противостоянии США и Китая.

Еще по теме
США уличили в слежке за Зеленским
Кремль заявил об истерике Запада по поводу оружия в Белоруссии
Зеленский выдвинул невозможное условие мира
Медведев предрек исчезновение Украины
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Спутники Starlink начали падать на Землю
Назван самый успешный инвестор из знаков Зодиака
Паникующие вкладчики опустошили банки США
Российская армия устроила ВСУ «огненный ад» под Артемовском
Обсуждение (12)
Картина дня
США уличили в слежке за Зеленским
Макрон предложил европейцам думать о своих интересах
Подготовлено смягчение наказания за отсутствие документов на авто
Российская ПВО уничтожила более 100 украинских «Байрактаров»
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как язык тела выдает вруна
Подчинить время: самый простой способ планирования
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Магические цвета 2023 года по славянскому календарю
Три, девять и 40 дней: что едят на поминках
Все статьи
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
42
Украина проведет тотальную мобилизацию ради нового наступления
37
Группы охотников на западные танки появились в российской армии
33
Советник Зеленского пообещал искоренить в Крыму «все русское»
28
Лавров определил цель Запада после «покорения России»
28
Американский офицер предсказал Украине военную катастрофу