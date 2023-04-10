Пентагон приказал пилотам держаться подальше от Крыма

Американский министр обороны Ллойд Остин приказал пилотам ВВС США не подлетать близко к Крымскому полуострову, пишут американские СМИ.

Журналисты изучили секретные документы Пентагона, попавшие в свободный доступ в Интернете. На одном из них изображена карта Черного моря, на которой была прочерчена линия линия примерно в 80,4 километра от полуострова с пометкой SECDEF Directed Standoff.

Эта пометка указывает на то, что министр обороны США «приказал американским пилотам держать самолеты подальше от полуострова», приводит ТАСС вывод журналистов.

Также в документе описывается инцидент, произошедший 29 сентября 2022 года. Тогда якобы российский истребитель Су-27 выпустил ракету в непосредственной близости от британского разведывательного самолета RC-135 Rivet Joint, «выполнявший рутинное патрулирование» над Черным морем.

В документе говорится, что российский истребитель «чуть не сбил» британский самолет у побережья Крыма. Данный инцидент подчеркивает, что НАТО, собирая информацию о ходе военных действий, категорически не хочет втягиваться в прямой конфликт с Москвой, считают американские журналисты.