Украинский посол заявил об «ужасных потерях» ВСУ

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев раскроет потери после вооруженного конфликта с Россией и это будет «ужасное число».

«Нашей политикой с самого начала было не обсуждать потери. Когда война закончится, мы признаем их. Я думаю, что это будет ужасное число»,— цитирует «Коммерсантъ» Пристайко.

Дипломат отверг возможность переговоров с Россией. По его мнению, Россия должна вывести свои войска. «Так что мы должны сражаться до последнего из них или, к сожалению, до последнего из нас»,— добавил он.

В ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что потери ВСУ в конфликте с Россией составляют 100 тысяч. человек.