НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинский посол заявил об «ужасных потерях» ВСУ

Источник:
«Коммерсантъ»
720 10
Армия Украины
Фото: © OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев раскроет потери после вооруженного конфликта с Россией и это будет «ужасное число».

«Нашей политикой с самого начала было не обсуждать потери. Когда война закончится, мы признаем их. Я думаю, что это будет ужасное число»,— цитирует «Коммерсантъ» Пристайко.

Дипломат отверг возможность переговоров с Россией. По его мнению, Россия должна вывести свои войска. «Так что мы должны сражаться до последнего из них или, к сожалению, до последнего из нас»,— добавил он.

В ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что потери ВСУ в конфликте с Россией составляют 100 тысяч. человек.

Еще по теме
Американский офицер предсказал Украине военную катастрофу
СМИ узнали о панике в Пентагоне из‑за утечки секретных данных
Блинкен назвал примерный срок наступления Украины
Армия обороны Израиля атаковала сектор Газа и Ливан
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Спутники Starlink начали падать на Землю
Назван самый успешный инвестор из знаков Зодиака
Российская армия устроила ВСУ «огненный ад» под Артемовском
Паникующие вкладчики опустошили банки США
Обсуждение (10)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как язык тела выдает вруна
Подчинить время: самый простой способ планирования
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Магические цвета 2023 года по славянскому календарю
Три, девять и 40 дней: что едят на поминках
Все статьи
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

MuCbE

Все командование прочитало новость на сибнете и сразу поверили

serii11

Мотор походу форсировали до 100 лошадей, можно теперь тягатся с мотокультиваторами

MuCbE

Я так понимаю сливают праваки, т.к. им не нравится обвал рынков и банков

Snikolas

А губозакаточную машинку ты не хочешь?!, Великая Россия никогда не допустит захват Крыма украиной.