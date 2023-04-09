Мировая экономика вступила в кризис впервые за 15 лет

Мировая экономика находится в кризисе впервые с 2008 года, при этом за этот срок накоплены огромные дисбалансы, заявил экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов.

«Находится ли сейчас мировая экономика в кризисе? Бесспорно. Хотя еще в начале года были сомнения, прежде всего на американском рынке и у европейцев, что кризиса в этом году удастся избежать: экономический рост был около нуля, но все-таки он был позитивным», — сказал Задорнов в интервью РИА Новости.

По его словам, оценка ситуации изменилась в начале марта на фоне падения банков в США и Европе. «Стало очевидно, что целый ряд активов, причем не только банковские акции, но и длинные госбумаги, корпоративные бонды, рынок венчурного капитала и недвижимость, обесцениваются», — отметил Задорнов.

Он напомнил, что кризис характеризуется устранением накопленных дисбалансов в структуре мировой или национальной экономики, в результате появляются новая структура активов и новая их стоимость, а также успокаиваются рынки капитала.

«Глобального кризиса не было с 2008 года — почти 15 лет. Сам по себе этот срок накопил огромные дисбалансы», — предупредил Задорнов.