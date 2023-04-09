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Эксперты посоветовали продавать валюту

Источник:
РИА Новости
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Россиянам, купившим доллары дешевле 60-70 рублей, стоит задуматься о продаже валюты — апрельское ускорение роста ее курса сменилось фиксацией прибыли, считают эксперты.

Доллар, евро и юань обновили в первой половине торговой сессии пятницы максимумы с апреля прошлого года на отметках. При этом в пятницу утром они подскакивали максимально, но днем весь рост был ими растерян и курсы падали.

«Продажа долларов сейчас выглядит наиболее оправданной стратегией для тех, кто покупал доллар по 60-70 рублей. Мы считаем потенциал дальнейшего масштабного ослабления рубля свыше текущих уровней маловероятным», — сказал РИА Новости старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин.

Инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев также бы не стал делать ставку на дальнейшее ослабление рубля. «Видимо, нужно искать момент для фиксации прибыли от предыдущей покупки долларов», — отметил он.

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