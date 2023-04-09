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Кремль заявил об истерике Запада по поводу оружия в Белоруссии

Источник:
«Россия-1»
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Запад истерично реагирует на планы России создать хранилища для такого оружия в Белоруссии, но не вспоминает о ядерном оружии США в Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

!Коллективный Запад не склонен каким-то образом вспоминать тему американского ядерного оружия, которое здесь базируется в Европе, вокруг нашей страны, но в данном случае они склонны к такой истеричной реакции на наши планы по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия-1».

Комментируя обсуждение президентами РФ и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко темы ядерного оружия на состоявшихся переговорах в Москве, Песков добавил: «это сейчас очень важная тема. Мы видим очень несдержанную реакцию со стороны коллективного Запада на те объявления, которые сделал президент Путин.

Ранее Путин сообщил, что Россия по просьбе белорусской стороны разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии, как это давно делают США на территории своих союзников. При этом он подчеркнул, что речь не идет о передаче вооружений.

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Политика #Мир
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