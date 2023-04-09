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Группы охотников на западные танки появились в российской армии

Источник:
Sibnet.ru
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Российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет»
Российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет»
Фото: Ольги Балашовой, Вадима Савицкого / CC BY 4.0

Специальные группы уничтожения западной бронетехники в зоне спецоперации появились в российской армии, сообщил руководитель Центра боевой подготовки Вооруженных сил России Евгений Арифулин.

Задачу по созданию таких групп поставил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров, сказал в эфире телеканала «Звезда» Арифулин.

«Начальник Главного управления боевой подготовки Иван Бувальцев со своим коллективом разработал методические рекомендации и организовал методику выполнения», — объяснил он.

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По словам Арифулина, это большая государственная системная работа, и проект продвигается в соответствии с задачами, поставленными высшими руководителями.

Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник сообщил, что ВСУ получили от западных стран почти 60 танков. Но этого мало, чтобы начать анонсированное Киевом большое наступление.

В частности, первые британские танки Challenger 2 уже прибыли в Запорожскую область.

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