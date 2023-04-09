Группы охотников на западные танки появились в российской армии

Специальные группы уничтожения западной бронетехники в зоне спецоперации появились в российской армии, сообщил руководитель Центра боевой подготовки Вооруженных сил России Евгений Арифулин.
Задачу по созданию таких групп поставил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров, сказал в эфире телеканала «Звезда» Арифулин.
«Начальник Главного управления боевой подготовки Иван Бувальцев со своим коллективом разработал методические рекомендации и организовал методику выполнения», — объяснил он.
По словам Арифулина, это большая государственная системная работа, и проект продвигается в соответствии с задачами, поставленными высшими руководителями.
Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник сообщил, что ВСУ получили от западных стран почти 60 танков. Но этого мало, чтобы начать анонсированное Киевом большое наступление.
В частности, первые британские танки Challenger 2 уже прибыли в Запорожскую область.