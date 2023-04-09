Поражение ждет Украину даже в случае успешного наступления ВСУ, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис

«В ходе наступления Украина израсходует последние оставшиеся силы для ведения боевых действий. Газета Washington Post недавно сообщала, что Украина уже потеряла подавляющую часть той обученной и укомплектованной армии, созданной до февраля 2022 года при поддержке НАТО», — написал офицер в своей статье для издания 19FortyFive.

По его мнению, мобилизационные ресурсы Украины на грани полного истощения, в то время как у России в запасе имеются миллионы человек, которые не будут иметь проблем со снабжением благодаря мощному российскому оборонно-промышленному комплексу.

Ранее стало известно, что Украина подготовила восемь штурмовых бригад так называемой гвардии наступления, которые насчитывают в общей сложности 40 тысяч человек.

Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне заявил, что наступление Украины начнется в ближайшие недели.