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Золотовалютные резервы Украины превысили $30 млрд

Источник:
РИА Новости
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Золотовалютные резервы Украины превысили 30 миллиардов долларов, заявил советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

«Наши золотовалютные резервы находятся на историческом максимуме за последние 10 лет — они превышают 30 миллиардов долларов», — приводит РИА Новости слова Устенко.

По его утверждению, этих средств достаточно для того, чтобы покрыть пять месяцев импорта.

В начале марта в украинском Нацбанке сообщали, что международные (золотовалютные) резервы Украины в феврале снизились на 3,5% и составили на 1 марта 28,86 миллиарда долларов.

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