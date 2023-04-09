Золотовалютные резервы Украины превысили $30 млрд

Золотовалютные резервы Украины превысили 30 миллиардов долларов, заявил советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

«Наши золотовалютные резервы находятся на историческом максимуме за последние 10 лет — они превышают 30 миллиардов долларов», — приводит РИА Новости слова Устенко.

По его утверждению, этих средств достаточно для того, чтобы покрыть пять месяцев импорта.

В начале марта в украинском Нацбанке сообщали, что международные (золотовалютные) резервы Украины в феврале снизились на 3,5% и составили на 1 марта 28,86 миллиарда долларов.