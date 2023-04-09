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Эксперт объяснила невыгодность отпусков в мае

Источник:
Sibnet.ru
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Стоимость рабочего дня в мае из-за праздников будет повышенной, поэтому брать отпуск и отгулы в этом месяц невыгодно, предупредила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

«Май относится к месяцам, когда стоимость рабочего дня выше обычного, так как при пятидневной рабочей неделе россиянам предстоит работать только 20 дней. Поэтому в этот месяц невыгодно брать дни для дополнительного отдыха», — приводит ТАСС совет Саниной.

По ее словам, если в мае сотрудник все-таки возьмет отпуск, отгул, дни за свой счет или заболеет, то его зарплата получится ниже средней, потому что отпускные и больничные рассчитываются иначе, чем заработная плата.

Санина пояснила, что несмотря на большое число праздничных дней и выходных, за май работник получает такую же заработную плату, как и в другие месяцы.

При этом, по ее словам, аванс, первая часть заработной платы, будет меньше, чем обычно. Это связано с тем, что он рассчитывается по фактически отработанным дням. Вторая часть получится, наоборот, больше, так как в ней компенсируют невыплаченные ранее средства.

В этом году на майские праздники россиян ждет 7 нерабочих дней — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

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