СК сообщил о попытке убийства ребенка в Новосибирске

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство10-летнего мальчика на территории одной из школ в Новосибирске, говорится в сообщении СК РФ по региону.

«На территории общеобразовательной школы в Октябрьском районе Новосибирска неустановленный мужчина совершил покушение на убийство 10-летнего мальчика, пытаясь нанести ему удар ножом», — сказано в сообщении.

Мальчик оказал активное сопротивление и поэтому злоумышленнику не удалось «довести умысел на убийство до конца», уточнили в СК,

Ведомство возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство (части 3 статьи 30, пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ). Следственно-оперативная группа в составе сотрудников СК и полиции устанавливает все обстоятельства произошедшего. Личность нападавшего устанавливается.