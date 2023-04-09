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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

СМИ узнали о панике в Пентагоне из‑за утечки секретных данных

Источник:
The Washington Post
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Появление в интернете секретных документов Министерства обороны США вызвало панику в его руководстве, пишут американские СМИ.

В документах содержится информация о специальной военной операции (СВО), включая сведения о военном потенциале Украины. В них , в частности, рассказывается, «насколько истощены украинские силы после более чем года» СВО.

«Утечки возмутили военных и политических лидеров в Киеве, которые пытались скрыть от Кремля уязвимости, связанные с нехваткой боеприпасов и другими данными о ситуации на поле боя», — приводит ТАСС материал The Washington Post.

В итоге Пентагон «ограничил процесс передачи разведывательной информации». Собеседники WP назвали такого рода «ограничение необычайно строгим и сказали, что оно свидетельствует о высоком уровне паники среди руководства Пентагона».

Тема: Военная операция на Украине
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