СМИ узнали о панике в Пентагоне из‑за утечки секретных данных

Появление в интернете секретных документов Министерства обороны США вызвало панику в его руководстве, пишут американские СМИ.

В документах содержится информация о специальной военной операции (СВО), включая сведения о военном потенциале Украины. В них , в частности, рассказывается, «насколько истощены украинские силы после более чем года» СВО.

«Утечки возмутили военных и политических лидеров в Киеве, которые пытались скрыть от Кремля уязвимости, связанные с нехваткой боеприпасов и другими данными о ситуации на поле боя», — приводит ТАСС материал The Washington Post.

В итоге Пентагон «ограничил процесс передачи разведывательной информации». Собеседники WP назвали такого рода «ограничение необычайно строгим и сказали, что оно свидетельствует о высоком уровне паники среди руководства Пентагона».