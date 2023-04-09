Кадыров заявил о срыве наступления ВСУ в Запорожье

Батальон «Восток-Ахмат» Минобороны России сорвал наступление Вооруженных сил Украины на запорожском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам Кадырова, под руководством, заместителя командира-начальника штаба батальона «Восток-Ахмат» Вахи Хамбулатова «хорошо поработали наши беспилотники». Они «мастерски выявляли вражеские наступательные действия» и оперативно корректировали удары минометов, написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

«Минометчики накрывали укронатовскую пехоту так результативно, что напрочь отбили охоту наступать на наши позиции», —отметил Кадыров.

Батальон уничтожил два танка, а также одну БМП. «Личный состав батальона «четкими, слаженными действиями не дал ни малейшего шанса свершиться наступлению украинских бандформирований», добавил глава Чечни.

«Итог этой операции — уничтоженная бронетехника, потери среди военнослужащих ВСУ и множество трофеев», — заключил Кадыров.