«Спартак» сыграл вничью с «Динамо» в матче РПЛ

Футболисты московского «Динамо» и столичного «Спартака» не определили победителя в 22-м туре Российской премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 3:3.

В составе «Спартака» отличились Александр Соболев (7-я и 88-я минуты) и Кейта Бальде (40). За «Динамо» забили Арсен Захарян (35) и Денис Макаров (66), еще один мяч в актив команды принес автогол Соболева.

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что удача отвернулась от футболистов команды в этом матче. «"Динамо" забило нам два нереальных гола, но больше особо моментов не было, на нашем фоне они не смотрелись», — сказал он ТАСС.

«Спартак» идет на третьей позиции, набрав 42 очка. «Динамо» занимает шестое место, у клуба 36 очков.