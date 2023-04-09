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«Спартак» сыграл вничью с «Динамо» в матче РПЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Футболисты московского «Динамо» и столичного «Спартака» не определили победителя в 22-м туре Российской премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 3:3.

В составе «Спартака» отличились Александр Соболев (7-я и 88-я минуты) и Кейта Бальде (40). За «Динамо» забили Арсен Захарян (35) и Денис Макаров (66), еще один мяч в актив команды принес автогол Соболева.

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что удача отвернулась от футболистов команды в этом матче. «"Динамо" забило нам два нереальных гола, но больше особо моментов не было, на нашем фоне они не смотрелись», — сказал он ТАСС.

«Спартак» идет на третьей позиции, набрав 42 очка. «Динамо» занимает шестое место, у клуба 36 очков.

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