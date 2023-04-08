АвтоВАЗ представил «бешеную» Ниву

АвтоВАЗ представил гоночную версию внедорожника Lada Niva Sport T2 для ралли-рейдов. Существенно доработанный автомобиль пополнит заводскую команду Lada Sport Rosneft.

Одно из ключевых новшеств —16-клапанный двигатель объемом 1,6 литра, мощность которого удалось нарастить сразу на треть. Также автомобиль получил улучшенную систему охлаждения и доработанную трансмиссию.

Одновременно инженерам удалось снизить массу машины — Lada Niva Sport T2 для ралли-рейдов весит на 50 килограммов легче предшественницы, несмотря на увеличенный до 180 литров топливный бак.

Ездить на «бешеной» Ниве в ралли-рейдах будут Дмитрий Воронов и Евгений Загороднюк, а также новый экипаж в составе Евгения Суховенко и Егора Охотникова.