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Акинфеев оценил попадание в список лучших вратарей мира

Источник:
Sibnet.ru
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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился эмоциями от попадания в рейтинг 50 лучших вратарей в истории футбола по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

«Читал очень много комментариев по этому поводу. Многие люди высказывались, хороший это рейтинг или нет. А мне по большому счету все равно, но, с другой стороны, приятно. И других эмоций у меня нет», — приводит слова Акинфеева официальный сайт ЦСКА.

IFFHS 10 марта опубликовала топ-50 лучших голкиперов мира с 1987 года. Акинфеев занял в нем 47-е место. В список попал также советский голкипер Ринат Дасаев (37 место). Лидером рейтинга стал итальянец Джанлуиджи Буффон.

Акинфеев — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. На клубном уровне футболист выступает за ЦСКА, с которым он стал обладателем Кубка УЕФА, а также по шесть раз выигрывал чемпионат и Кубок страны.

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