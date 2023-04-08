Акинфеев оценил попадание в список лучших вратарей мира

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился эмоциями от попадания в рейтинг 50 лучших вратарей в истории футбола по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

«Читал очень много комментариев по этому поводу. Многие люди высказывались, хороший это рейтинг или нет. А мне по большому счету все равно, но, с другой стороны, приятно. И других эмоций у меня нет», — приводит слова Акинфеева официальный сайт ЦСКА.

IFFHS 10 марта опубликовала топ-50 лучших голкиперов мира с 1987 года. Акинфеев занял в нем 47-е место. В список попал также советский голкипер Ринат Дасаев (37 место). Лидером рейтинга стал итальянец Джанлуиджи Буффон.

Акинфеев — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. На клубном уровне футболист выступает за ЦСКА, с которым он стал обладателем Кубка УЕФА, а также по шесть раз выигрывал чемпионат и Кубок страны.