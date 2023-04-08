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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российской армии назвали главную задачу на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Российской армии в ближайшее время предстоит решить главную задачу в ходе противостояния на Украине — истощить силу ВСУ, написал в своем телеграм-канале командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский.

«Нам остро необходимо встретить противника так, чтобы даже его возможный тактический успех обернулся для него полным истощением, что позволит нам перегруппироваться и в перспективе завладеть инициативой», — отметил он.

Ходаковский при этом подчеркнул, что исход масштабных сражений в ближайшие месяцы может решить артиллерия — мощные контрудары способны сорвать контрнаступление.

«Вся надежда сейчас на наши пушки и ракеты. Если сможем выжать из них максимум эффективности — пехота устоит, а если где и попятится, то победа противнику обойдется очень дорого», — подчеркнул военный.

Ранее американские эксперты спрогнозировали, что украинская армия начнет контрнаступление в течение двух месяцев. Основной целью ВСУ аналитики считают запорожское направление.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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Топ комментариев

Snikolas

Вот молодцы ребята вся Великая Россия с вами, бейте укронацистов Победа будет за нами.

MuCbE

Опять у ципса пена льется изо рта.. Где ты там про "вопрос времени" увидел? Я понимаю что маняфантазии...

MuCbE

Получается к 400 тысячам уже погибших солдат ВСУ еще 120 тыс приплюсуют?

MuCbE

Кста, а вам разве по методичке не надо писать что вы "дочь офицера из Крыма"? Зачем так палится то?