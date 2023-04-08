Российской армии назвали главную задачу на Украине

Российской армии в ближайшее время предстоит решить главную задачу в ходе противостояния на Украине — истощить силу ВСУ, написал в своем телеграм-канале командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский.

«Нам остро необходимо встретить противника так, чтобы даже его возможный тактический успех обернулся для него полным истощением, что позволит нам перегруппироваться и в перспективе завладеть инициативой», — отметил он.

Ходаковский при этом подчеркнул, что исход масштабных сражений в ближайшие месяцы может решить артиллерия — мощные контрудары способны сорвать контрнаступление.

«Вся надежда сейчас на наши пушки и ракеты. Если сможем выжать из них максимум эффективности — пехота устоит, а если где и попятится, то победа противнику обойдется очень дорого», — подчеркнул военный.

Ранее американские эксперты спрогнозировали, что украинская армия начнет контрнаступление в течение двух месяцев. Основной целью ВСУ аналитики считают запорожское направление.