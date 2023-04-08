Паникующие вкладчики опустошили банки США

Американские вкладчики за четыре недели вывели со своих депозитов почти 500 миллиардов долларов, что стало рекордом за последние полвека, следует из опубликованной статистики Федеральной резервной системы США.

Так, крупные банки суммарно лишились около 157 миллиардов долларов. Небольшие финансовые организации потеряли 249 миллиардов долларов, иностранные — 93 миллиарда долларов.

В результате совокупный уровень депозитов в Соединенных Штатах упал до 17,19 триллиона долларов, что является минимумом с 2021 года. При этом в основном деньги забирают граждане, у которых размер депозита превышает 250 тысяч долларов — максимальную сумму страхования вкладов в США.

Основной причиной паники вкладчиков эксперты называют банкротство сразу трех крупных кредитных учреждений. Из-за повышения процентной ставки ФРС США сложилась нестабильная ситуация в банковском секторе и американцы опасаются потерять свои сбережения.