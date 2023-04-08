Медведев предрек исчезновение Украины

Украина «не нужна» России, Европе, США, Азии, Африке и Латинской Америке, а также собственным гражданам, поэтому данное государство «исчезнет», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, Украиной в 1991 году «назвали кусочки России», на которых живут «миллионы наших соотечественников», в связи с чем «нам нужна Большая Великая Россия», написал политик на своей странице «ВКонтакте».

Медведев подчеркнул, что в существовании соседнего государства не заинтересованы на всех континентах, а отношение населения Украины проявляется в том, что «из 45 миллионов там осталось чуть больше 20».

«Такая Украина не нужна никому на планете. Именно поэтому ее не будет», — резюмировал бывший российский президент.

По данным ООН на 4 апреля 2023 года, после начала российской военной операции Украину покинули более 17 миллионов человек, при этом обратно из них вернулись около 12 миллионов. Больше всего украинцев оказались в Польше, Венгрии, России и Румынии.