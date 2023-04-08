НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Медведев предрек исчезновение Украины

Источник:
Sibnet.ru
236 2

Украина «не нужна» России, Европе, США, Азии, Африке и Латинской Америке, а также собственным гражданам, поэтому данное государство «исчезнет», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, Украиной в 1991 году «назвали кусочки России», на которых живут «миллионы наших соотечественников», в связи с чем «нам нужна Большая Великая Россия», написал политик на своей странице «ВКонтакте».

Медведев подчеркнул, что в существовании соседнего государства не заинтересованы на всех континентах, а отношение населения Украины проявляется в том, что «из 45 миллионов там осталось чуть больше 20».

«Такая Украина не нужна никому на планете. Именно поэтому ее не будет», — резюмировал бывший российский президент.

По данным ООН на 4 апреля 2023 года, после начала российской военной операции Украину покинули более 17 миллионов человек, при этом обратно из них вернулись около 12 миллионов. Больше всего украинцев оказались в Польше, Венгрии, России и Румынии.

Еще по теме
Кадыров посчитал выгодным России контрнаступление ВСУ
Путин упрекнул США в поддержке цветных революций
Кремль отказался комментировать обвинения Трампу
Создан учебник по «традиционному» украинскому языку
смотреть все
Политика #Россия #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Спутники Starlink начали падать на Землю
Назван самый успешный инвестор из знаков зодиака
Французский эксперт заявил о неизбежном отказе мира от доллара
Китай изменил позицию по Курилам
Обсуждение (2)
Картина дня
Медведев предрек исчезновение Украины
Мировая экономика скоро сделает «бум»
Украинскую ракету сбили над Феодосией
Кадыров посчитал выгодным России контрнаступление ВСУ
Мультимедиа
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
45
Рогозин призвал военных не пить воду из колодцев в Донбассе
37
Украина проведет тотальную мобилизацию ради нового наступления
33
Советник Зеленского пообещал искоренить в Крыму «все русское»
31
Путин запретил повышать тарифы ЖКХ
28
Лавров определил цель Запада после «покорения России»