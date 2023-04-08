Настольные игры «Монополия» исчезли в России

Популярная настольная игра «Монополия» исчезла с прилавков российских магазинов — в частности, ее нет в крупнейшей профильной сети «Мосигра» и розничных точках Hobby Games.

Настольная игра «Монополия» была изобретена в 1935 году изобретателем Чарлзом Дэрроу из США. Игра занимает третью строчку в рейтинге самых продаваемых игр в мире после шашек и шахмат.

Права на «Монополию» в настоящее время принадлежат компании Hasbro, которая приостановила деятельность в России после начала спецоперации на Украине. Таким образом, официальные поставки игры сейчас невозможны.

При этом в середине марта этого года Минпромторг включил игрушки в список параллельного импорта. Тогда в него попали товары Hasbro.